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  4. 10 Ocak 2019 11:25

Öğrenci servisi otobüse çarptı: Yaralılar var

Kahramanmaraş’ta öğrenci servisinin, buzdan dolayı kayarak halk otobüsüne çarpması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Öğrenci servisi otobüse çarptı: Yaralılar var
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Kaza, Dulkadiroğlu Karacasu Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Sütdelisi’nin kullandığı 46 S 0803 plakalı öğrenci servisi, Karacasu Mahallesi’nde asfaltta oluşan buzdan dolayı kayarak önündeki Abdullah Gül’ün kullandığı 46 BH 351 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 8 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 öğrenci 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İHA

kahramanmaraş
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