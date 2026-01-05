Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçenin Gözlüce Mahallesi'nde meydana geldi. V.K.’nin kontrolünü yitirdiği öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Takla atan servis minibüsündeki sürücü ile 5 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA
