Diyanet İşleri Başkanı'ndan FETÖ iddiasına sert tepki
Diyanet İşleri Başkanı'ndan FETÖ iddiasına sert tepki
CHP’li vekile yaka-paça müdahale
CHP’li vekile yaka-paça müdahale
Bakanlık tek tek açıkladı ! 1.555 personel alınacak
Bakanlık tek tek açıkladı ! 1.555 personel alınacak
Açıklama patrondan geldi ! Vestel'den bomba hamle
Açıklama patrondan geldi ! Vestel'den bomba hamle
Kılıçdaroğlu SP'nin ardından o partinin kapısını çaldı
Kılıçdaroğlu SP'nin ardından o partinin kapısını çaldı
İşte büyükşehir olacak 30 il
İşte büyükşehir olacak 30 il
Türkiye Barolar Birliği'nde FETÖ operasyonu
Türkiye Barolar Birliği'nde FETÖ operasyonu
Gündüz vakti Taksim’de yürekleri sızlatan görüntüler
Gündüz vakti Taksim’de yürekleri sızlatan görüntüler
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 18 Mayıs 2017 15:09

Öğrenci servisi şoförü, 3 çocuklu hostesi kaçırdı

Adana'da bir kolejde öğrenci servisi şoförlüğü yapan kişinin, serviste hosteslik yapan 3 çocuklu evli kadını kaçırdığı iddia edildi.

Öğrenci servisi şoförü, 3 çocuklu hostesi kaçırdı
A+ A-

Adana’da özel bir kolejin öğrenci servisi sürücülüğünü yapan şahsın, aynı araçta hosteslik yapan 3 çocuk annesi bir kadını kaçırdığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar’da meydana gelen olayda, bir özel kolejin öğrenci servisinde hosteslik yapan 3 çocuk annesi Mehtap H. (29), 16 Mayıs günü sabah saat 10.00 gibi, "Bir arkadaşımla yeni bir iş başvurusu yapmak üzere buluşacağız" diyerek evden çıktı.

Ancak genç kadından daha sonra haber alınamadı. Bunun üzerine bir mağazada çalışan kocası Gökhan H. (36), genç kadının annesini arayıp eşini sordu. Anne de kızıyla sabah görüştüğünü bir arkadaşıyla iş aramaya gittiğini söyledi. Bir süre sonra ise genç kadının kız kardeşinin telefonuna, "Ben Mehmet, kız kardeşiniz benim yanımda, çocuklar size emanet" diye SMS geldi. Gökhan H. bu mesaj üzerine polise giderek, eşinin öğrenci servisinde hostes olarak çalıştığını, servisi süren Mehmet B.’nin eşini kaçırdığını ileri sürerek başvuru yaptı. Yapılan başvuru üzerine polisler genç kadın ve zanlıyı aramaya başladı. Bir süre sonra da genç kadının ablası, çalan telefonunu açtığında Mehtap H., "Abla beni kurtarın" dedikten sonra telefon kapandı.

"3 çocukla baş başa kaldım"
Gökhan H. eşinin hayatından endişe ettiğini belirterek, "Benim eşim kaçırıldı, kaçmadı. Bunu da birlikte çalıştığı ve bizim de ailece görüştüğümüz evli, 3 çocuklu biri yaptı. Ben de 3 çocukla baş başa kaldım. Çocuklarım annelerini soruyor cevap veremiyorum. Bir an önce eşimin bulunmasını istiyorum. Bu şahıs eşime iş bulacağını söyleyerek kandırıp kaçırmış" dedi.

Olaydan sonra yapılan başvuru üzerine polis, genç kadın ve zanlıyı bulmak için çalışma yürütüyor.

İHA

adana , hostes