Öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan öğrenciler şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Bürnük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bürnük köyünde Akkaya köyüne yolcu taşıyan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 7 öğrenci ve sürücü yara almadan kurtuldu. Devrilen minibüs vinç yardımı ile devrildiği alandan kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.