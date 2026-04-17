  4. Kahraman Ayla öğretmenin ölümünde kahreden ayrıntı

Öğrencilerine siper olmuştu: Kahraman Ayla öğretmenin ölümünde kahreden ayrıntı

Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan Ayla öğretmenin vücuduna 6 kurşun isabet ettiği, 1 saat boyunca kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara’nın yanı sıra 8 öğrenci hayatını kaybetti. Yaralı 8 öğrencinin tedavisiyse sürüyor.

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara’nın ise 2’si kafasında 3’ü sırtından ve 1’i sağ bacağından olmak üzere 6 kurşunla öldüğü öğrenildi. Ayla öğretmen dün toprağa verildi.

Öte yandan saldırının ardından HG Hospital Hastanesi’ne kaldırılan matematik öğretmeni Ayla Kara’ya doktorların 1 saat boyunca kalp masajı yapıp hayata döndürmeye çalıştıkları ancak başaramadıkları da öğrenildi.

Ayla öğretmene 1 saat kalp masajı yapan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Fehmi Deniz Çakır, o anları İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Doktor Çakır, "İhbarı aldığımızda acil serviste bütün ekip olarak bekliyorduk. Ayla öğretmen geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Gerekli sıvı ve kan desteğini sağlamaya çalıştık. 1 saat müdahalesini yaptık ancak geri dönüş alamadık, maalesef hastayı kaybettik" ifadelerini kullandı.
Ayla öğretmeni hayata döndürmek için çok çaba harcadıklarını belirten Doktor Çakır, "Akciğerin bir bölümünde havalanma yoktu. O bölgeyi açmaya yönelik tüp takıldı. Genel olarak kalp masajı yapıldı. Kan ve sıvı desteğini sağladık ancak maalesef yanıt alamadık" dedi.

Öte yandan, Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara da dün İHA’ya yaptığı açıklamada eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Gurur duyuyorum. Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Burayı çok severdi. Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi. Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın" ifadelerini kullanmıştı.

İHA

