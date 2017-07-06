Öğrencisini taciz eden kadın öğretmenin cezası belli oldu

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde bir okulda görev yapan kadın matematik öğretmeni Hatice K.Y. (43), 14 yaşındaki kız öğrencisi A.P.E.'ye 'cinsel istismar'da bulundu ve cinsel içerikli görüntüler gönderdi. Olay, kızının cep telefonunu kontrol eden annenin öğretmen Hatice K.Y.'nin genç kıza gönderdiği çıplak fotoğraf ve videoları bulmasıyla ortaya çıktı.



Annenin şikâyeti üzerine Hatice K.Y. hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı ve çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik" suçlarından 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı. Öğretmen Hatice K.Y.'nin yargılanması tamamlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık öğretmen, kendisine isnat edilen 'çocuğa cinsel saldırı' suçlamasını kabul etmedi. Öğrencisinin telefonunda bulunan kendisine ait görüntüleri, öğrencisinin isteği doğrultusunda gönderdiğini ifade eden evli ve 2 çocuk annesi Hatice K.Y., "Ama neden gönderdim hâlâ bilmiyorum" dedi.

ŞİKÂYETÇİ OLMADI



Mağdur A.P.E. ise Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, sanık öğretmenin evine gittiğini, soyunup yanında yattığını, birbirlerine dokunduklarını anlattı. Öğretmenin kendisine cep telefonundan cinsel içerikli görüntüler de gönderdiğini ifade eden A.P.E., şikâyetçi olmadığını söyledi. Mahkeme, sanık öğretmeni 15 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırdı. Hatice K.Y., karar ile birlikte tutuklanarak Sincan cezaevi'ne gönderildi.