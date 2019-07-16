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  4. 16 Temmuz 2019 14:02

Öğretmen baba, hemşire kızını öldürdü

Kilis'te, öğretmen Mehmet K., hafta sonu tatili için eve gelen 26 yaşındaki öğretmen kızını boğarak öldürdü. Zanlı Mehmet K., ihbarda bulunduğu polis ekiplerine teslim oldu.

Öğretmen baba, hemşire kızını öldürdü
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Olay, dün gece saatlerinde, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde hemşire olan Çiğdem K., hafta sonu tatilinde ailesinin oturduğu Kilis'e gitti. Çiğdem K. ile babası Mehmet K., arasında dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet K., kızının boğazını sıkmaya başladı. Bir süre sonra Çiğdem K.'nin hareket etmediğini fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çiğdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet K. ise polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. Mehmet K., eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Çiğdem K.'nin cansız bedeni otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmen Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

DHA

cinayet , kilis , öğretmen , hemşire
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