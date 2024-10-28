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Öğretmen eşini katletmişti; korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

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Konya'da kendisi gibi öğretmen olan eşini 17 bıçak darbesiyle korkunç bir şekilde öldüren kişinin, eşini babasının mirasını almadığı için öldürdüğü ortaya çıktı.

Konya'da ders vermek için gittiği site önünde öğretmen karısını öldüren zanlının ifadesinde, "Babası öldükten sonra miras kalmıştı, kendi payına düşeni alması istedim kabul etmediği için bu nedenlerle tartışma çıktı, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Abdullah K., boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru K.'yi özel ders vereceği site önüne kadar takip etti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah K., yanında bulunan bıçakla Ebru K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 17 bıçak darbesi ile yaraladı.

Konya'da kendisi gibi öğretmen olan eşini 17 bıçak darbesiyle korkunç bir şekilde öldüren kişinin, eşini babasının mirasını almadığı için öldürdüğü ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ebru K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Babasının mirasını almadığı için tartışma çıkmış

Ebru K.'yi öldüren cani koca Abdullah K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ebru benden boşanmak istiyordu, ben ise boşanmak istemiyordum. Babası vefat ettikten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istedim, Ebru bu teklifimi kabul etmedi. Aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı daha sonra olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.

İHA

Etiketler öğretmen kadın cinayeti eşini miras için öldürmüş babasından kalan mirası almadığı için öldürdü
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