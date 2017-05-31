Öğretmen ve öğrenciye tecavüz etmeye kalkıştı

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde, arkadan yaklaşıp, sürükleyerek cinsel tacizde bulunmaya çalıştığı bir kadın öğretmenin bağırması üzerine paniğe kapılıp kaçan, gizlendiği inşaatın önünden geçen 9 yaşındaki bir kız öğrenciyi de zorla alıkoyan 22 yaşındaki firari er Y.A., polis tarafından yakalandı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Geçen 29 Mayıs’ta sınıf öğretmeni N.V.’ye görev yaptığı Şehit Hamdibey İlkokulu’na yaklaşık 300 metre mesafede, arkadan yaklaşıp sarılan Y.A., sürükleyerek götürmek istedi. Paniğe kapılan kadın öğretmen, Y.A.’nın bir anlık boşluğundan yararlanıp, yere çömelip bağırmaya başladı. Bunun üzerine paniğe kapılan Y.A., kaçıp az ilerdeki bir inşaata saklanırken, çevredekiler durumu polise bildirdi.

Y.A. burada da, inşaatın önünden geçen 9 yaşındaki bir kız öğrenciden yerde duran tahta parçasını uzatmasını istedi. Y.A., kız öğreciyi, tahtayı uzattığı sırada ağzını kapatarak, inşaatın içine doğru çekerek alıkoydu. İlk olaydaki ihbar üzerine gelen polis ekipleri, inşaatın çevresini sarıp, operasyon düzenledi. Y.A. etkisiz hale getirilip küçük kız kurtarıldı. Edremit’teki 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’ndan geçen 27 Mayıs’ta firar ettiği belirlenen Y.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklandı.

Son anda bağırarak kendisini zorla götürmeye çalışan tacizcinin elinden kurtulan öğretmen N.V.’nin eşinin subay olduğu ve Suriye’de görev yaptığı, kurtarılan kızın ise ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Şehit Hamdibey İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Yeliz Elkovan, yaşanan olayın velileri tedirgin ettiğini, çocukları okula kendilerinin getirip- götürmeye başladığını söyledi.