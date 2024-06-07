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Öğretmenin katili lokantada yakalandı

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İstanbul Fatih'te aracıyla seyir halindeki öğretmeni tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli A.G. polis tarafından lokantada yemek yerken gözaltına alındı.

Fatih, Topkapı Mahallesi, Bican Bağcıoğlu Sokak'ta dün otomobiliyle ilerleyen öğretmen A.D. bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Türkçe öğretmeni hastanede hayatını kaybetti.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, cinayetin sebebinin kan davası olduğu tespit edildi. Batmanlı iki aşiret arasında 2017 yılından beri süre gelen kan davası sonucu birçok kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı tespit edildi. Son saldırıyı ise karşı aşiretten A.G.'nin kardeşi ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul Fatih'te aracıyla seyir halindeki öğretmeni tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli A.G. polis tarafından lokantada yemek yerken gözaltına alındı.

"YAPTIĞIMIN KÖTÜ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Polis peşine düştüğü şüphelinin izini bir lokantada buldu. Yemek yiyen A.G. içeri giren polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bu bir kan davası. Yaptığımın kötü bir şey olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli A.G., emniyetteki sorgusunun ardından zırhlı polis aracıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelinin "Susma" hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenildi.

Yetkililer saldırısı sırasında A.G.'nin yanında bulunan ve olay yerine gelip ardından da kaçtığı taksiyi kullanan kardeşinin yakalanması için operasyonlara devam edildiğini belirtti.

İstanbul'da öğretmene kanlı infazİstanbul'da öğretmene kanlı infaz3. Sayfa

 

DHA

Etiketler istanbul fatih öğretmen silahlı saldırı cinayet
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