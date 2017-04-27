Öğretmenine anlatınca ortaya çıktı

Eskişehir’de ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğunun rehberlik öğretmenine, üvey babası, üvey kardeşi ve öz dayısının oğlu tarafından tecavüze uğradığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Bursa’nın İznik İlçesi’nde gözaltına alınan üvey baba Mesut G. tutuklanırken, üvey kardeşi Emre G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kütahya’da yakalanan kuzeni Metehan Y.’nin ise sorgulamasının devam ettiği ve daha sonra adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

Eskişehir’de oturan ortaokul öğrencisiS.Y., önceki gün rehberlik öğretmenine yaşadığı korkunç gerçeği anlattı.S.Y. annesi Aynur Y.’nin, ilk evliliğini Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Mesut G. ile yaptığını daha sonra boşanıp babasıyla evlendiğini söyledi. Babasının psikolojik sorunları olduğunu ifade eden S.Y. annesinin yaz tatillerinde ve bayram tatillerinde kendisini boşandığı ilk eşinin evine gönderdiğini belirtip, "Annem beni 6 yaşından itibaren İznik’te oturan ilk eşi Mesut G.’nin evine gönderiyordu.Mesut G., 6 yaşından bu yana her İznik’e gittiğimde beni öpüp, tacizde bulunuyordu. Bunu aileme söyleyemedim. Daha sonra oğlu Emre G.’debana tacizde bulundu. Emre bir yıl önce tecavüz etti. Bunu öğrenen babasıda benimle cinsel ilişkiye girdi. Karşı çıkınca ’Seni babana söyleyecğiz’ diyerek tehditler yağdırdılar. Korkup iğrenç ilişkiyi kabul ediyordum. Ayrıca, Eskişehir’de yaşayan öz dayımın oğlu Metehan Y.’de bana tecavüz etti" dedi.

Okul idaresi bu ididalar üzerine Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çocuk Şubesnde psikiyatri eşliğinde S.Y.’nin alınan ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatan polis, üvey baba Mesut G. ve oğlu 22 yaşındaki Emre G.’yi Bursa’nın İznik İlçesi’nde, kuzeni 20 yaşındaki Metehan Y.’yi ise Kütahya’da gözaltına alındı.

Eskişehir’e getirilen şüphelilerden sorgulamaları tamamlanan üvey baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.Mesut G. tutuklanırken, Emre G. ise adli kontrol şartı ileserbest bırakıldı. Sorgulaması devam eden Metehan Y.’nin ise daha sonrra adliyeye gönderileceği belirtildi.

Yaşanan bu olay sonrası savcılığın talimatı ile S.Y., Eskişehir’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurda yerleştirildi.