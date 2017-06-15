Öğretmenlere FETÖ operasyonu: 74 gözaltı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenlerden oluşan 101 kişiye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kişilerin 9'unun açıkta olduğu, 92'sinin ise Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edildiği öğrenildi. Yapılan operasyonda 74 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelileri Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Soruşturma kapsamında 28 şüpheli öğretmen ve okul yöneticisinin yakalanması için polisin çalışmalari devam ederken, ayni soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta duzenlenen operasyonlarda 73 öğretmen daha gözaltına alınmıştı