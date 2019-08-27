Oksijen tüpü hortumu patladı: 1 ölü

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi’nde bulunan beyaz eşya yetkili servisinin önünde meydana geldi. Yetkili servise ait olan ve park halinde bulunan mobil tamir aracında, henüz bilinmeyen nedenle oksijen tüpü hortumu patladı. Patlama sırasında araçta bulunan çalışanlardan İbrahim Yaşar, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaşar, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.





HASTANEDE ÖLDÜ

Eskişehir'de, beyaz eşya yetkili servisine ait mobil tamir aracında, oksijen tüpü hortumunun patlaması sonucu ağır yaralanan İbrahim Yaşar (25), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polisin mobil tamir aracında inceleme başlattığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.