Okul bahçesinde kan donduran olay: Arkadaşını defalarca bıçakladı

İstanbul Sultanbeyli'de bir lise öğrencisi, okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaraladı.

Olay Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A.(17) isimli 11'inci sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.T.(17) isimli öğrenciyi bıçakladıktan sonra okuldan kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık keipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan öğrenciyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tedavisi tamamlanan yaralı öğrencinin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

DHA