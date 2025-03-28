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Okul bahçesinde müdüre saldırı anı kamerada

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Aksaray'da kız öğrenciye tokat attığı iddia edilen okul müdürü, öğrenci velisi ve yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavgayı diğer veliler ayırdı.

Olay, dün Pınar Mahallesi'nde bulunan Gazipaşa İlkokulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul müdürü M.E. (60) iddiaya göre bir kız öğrenciye tokat attığı gerekçesi ile öğrencinin okula gelen yakınlarıyla görüştü.

Okulun dışında öğrenci yakınlarıyla görüşen okul müdürü tansiyonun yükselmesi nedeniyle tekrar okulun bahçesine girmek isterken, bu sırada üzerine yürüyen bir şahıs okul müdürünü tekme atarak yere düşürdü. Yere düşen müdürü defalarca yumruklayan şahıs okul bahçesinde bulunan vatandaşlar tarafından ayrıldı. Şahsın yanında gelen 2 kadın ise ellerindeki sopalarla güvenlik kameralarına yansırken, müdürü darp eden şahıs vatandaşlar tarafından okul dışına çıkarıldı.

Darp sonucu yaralanan okul müdürü olay yerine çağırılan ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken müdürün aynı gün taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin geldiği olay yerinde inceleme başlatılırken, yaşanan saldırı olayıyla ilgili bazı eğitim sendikaları meydanda basın açıklaması yaparak yaşanan saldırıyı kınadı.

İHA

Etiketler aksaray kız öğrenci Tokat kavga darp
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