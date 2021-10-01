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  4. Okul bahçesinde vahşet: Kız arkadaşını 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Okul bahçesinde vahşet: Kız arkadaşını 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Okul bahçesinde vahşet: Kız arkadaşını 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serkan İ. (35) tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda meydana geldi. Nazlı K. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Serkan İ. arasında cadde üzerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, gittikleri kullanılmayan meslek lisesinin bahçesinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serkan İ., yanında taşıdığı bıçak ile K.'u 9 yerinden bıçaklayarak, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Nazlı K.’un çığlıklarını duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

 Polis, olay sonrası kaçan Serkan İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi, Hıdırağa Mahallesi'nde saklandığı metruk bir evde yakalayarak gözaltına alındı.

 Serkan İ.'nin ilk ifadesinde, Nazlı K. ile aralarında tartışma çıktığını, daha sonra olayın gerçekleştiğini anlattığı öğrenildi.

Etiketler bıçak ölüm
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