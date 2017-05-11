Şaka değil gerçek ! Bu koyunun ağzı kulağında
Şaka değil gerçek ! Bu koyunun ağzı kulağında
Almanya'da 'paralel yapı' paniği
Almanya'da 'paralel yapı' paniği
Türkiye'ye para akıyor ! Listenin başında o ülke var
Türkiye'ye para akıyor ! Listenin başında o ülke var
Bu nasıl kıyafet ? Sokakta bu kıyafetle rezil oldu !
Bu nasıl kıyafet ? Sokakta bu kıyafetle rezil oldu !
Bakan açıkladı: Köprülerde çift yönlü ücret mi alınacak ?
Bakan açıkladı: Köprülerde çift yönlü ücret mi alınacak ?
Memurluk hayalleri kuranlara müjde ! Bin 545 memur aranıyor...
Memurluk hayalleri kuranlara müjde ! Bin 545 memur aranıyor...
Acı haberi TSK verdi: 1 evladımız şehit düştü
Acı haberi TSK verdi: 1 evladımız şehit düştü
Binlerce adayın beklediği PÖH sonuçları açıklandı
Binlerce adayın beklediği PÖH sonuçları açıklandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Mayıs 2017 12:50

Okul çevrelerine polis ablukası

Türkiye genelinde belirlenen 897 okul çevresinde 9 bin 951 polisin katılımıyla "çocukların korunmasına yönelik denetim" gerçekleştiriliyor.

Okul çevrelerine polis ablukası
A+ A-

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun  talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81  ilde okul çevrelerinde eş zamanlı olarak "çocukların korunmasına yönelik denetim  uygulaması" başlatıldı.

"Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi  düzenlenen uygulamaya asayiş, çocuk, narkotik, terör, trafik, kaçakçılık ve  organize ile özel harekat birimlerinden 2 bin 725 ekipte görevli 9 bin 951  personel katılıyor.

Polis ekiplerince, çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerini  sürdürmeleri amacıyla çevresinde risk unsuru bulunduğu tespit edilen 897 okulun  yakınındaki parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan  yerler, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları kontrol ediliyor.

Ayrıca, okul servis araçları ile şoförleri de "Okul Servis Araçları  Hizmet Yönetmeliği" doğrultusunda denetleniyor.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un uygulamaya ilişkin anlık bilgi  alarak çalışmaları yakından takip ettiği belirtildi.

polis , emniyet , okul önü , süleyman soylu