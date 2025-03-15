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Okul çıkışı kadın öğretmene bıçaklı saldırı

Okul çıkışı kadın öğretmene bıçaklı saldırı
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Diyarbakır'da ilkokul öğretmeni bir kadın, okul çıkışında uğradığı yumruklu ve bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen M.E., okul çıkışı Hürriyet İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğretmenliği yapan S.A.F. isimli kadın öğretmene saldırdı. Önce yumruk darbesi alan öğretmen daha sonra sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, M.E. gözaltına alındı. M.E.'nin bıçak ve diğer suç aletlerini izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan arandığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler diyarbakır okul bıcaklı saldırı
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