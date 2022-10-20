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Okul koridorunda müdür yardımcısını taciz eden müdürden pişkin sözler

Okul koridorunda müdür yardımcısını taciz eden müdürden pişkin sözler
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Ankara'da bir ilkokulda müdür yardımcısı E.B.'ye (35) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan okul müdürü A.Y. (53), ''Duygusal bir ilişkinin hazırlık aşamasındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim'' dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B., okul müdürü A.Y.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında A.Y. hakkında 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, A.Y.'nin birlikte görev yaptığı mağdur kadına yönelik zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. A.Y.'nin söz konusu suçu işlediğine dair yazışma ve görüntü kayıtlarının bulunduğu da belirtilirken, sanığın koridorda mağdur kadını taciz ettiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada delil olarak yer aldı.

'ARKADAŞLIĞIMIZ VARDI'

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı üzerine dosyanın gönderildiği Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanık A.Y.'nin yargılanmasına başlandı.

Sanık okul müdürü A.Y., savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Somut iddialar yok. Müşteki ile aynı okulda görev yapıyorduk. Ben müdür, o da müdür yardımcısıydı. Bundan dolayı yakın çalışıyorduk. Zamanının büyük bir kısmını kendi odasında geçirirdi. Bizim arkadaşlığımız vardı, samimiydik; ancak sevgili değildik. Duygusal bir ilişkinin hazırlık aşamasındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim" dedi. 

'BANA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI'

E.B. ise okula 6 ay önce geçici müdür yardımcısı olarak atandığını söyleyerek, "Müdürlük sınavına girdim, sonuçlarını bekliyordum. Zaten gideceğimi düşündüğüm için taciz eylemlerini şikayet etmedim; ancak dosya işi olduğu gerekçesiyle çağırdı odasında tecavüz etmeye çalıştı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık A.Y. için yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı alarak, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

DHA

Etiketler ankara mamak cinsel saldırı okul müdürü
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