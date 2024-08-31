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Okul müdür yardımcısı otel odasında ölü bulundu

Okul müdür yardımcısı otel odasında ölü bulundu
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Iğdır Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı M.A. (55), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Merkezdeki bir otelde kalan M.A.'in odasını temizlemek isteyen görevli, cevap alamayınca içeri girdi. Görevli A.'i hareketsiz bulunca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Birkaç günden beri otelde kaldığı öğrenilen A.'nın 2 yıl içerisinde mide küçültme ve kalp ameliyatı olduğu belirtildi. A.'nın ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.

DHA

Etiketler Iğdır okul müdür yardımcısı otel odası
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