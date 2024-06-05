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Okul müdürünü hastanelik eden dayak: ''Hocam beni tanıdın mı?''

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Adana'nın Kozan ilçesinde okul müdürü L.T., ''Hocam beni tanıdın mı?'' diyen şahsın saldırısına uğradı. Darp edilen okul müdürü hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine giderken sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü L.T.'ye yaklaştı ve "Hocam beni tanıdın mı?" diye sordu. Ardından da T.'ye saldırıp darp etmeye başladı. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, müdürü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. T., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Müdür T.'nin ifadesinde sağlık durumunun iyi olduğunu, şahsı ise tanımadığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri müdürü darbeden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde okul müdürü L.T., ''Hocam beni tanıdın mı?'' diyen şahsın saldırısına uğradı. Darp edilen okul müdürü hastanelik oldu.

İHA

Etiketler adana kozan okul müdürü darp dayak
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