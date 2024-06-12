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Okul önünde dehşet: Kız öğrenciyi bıçaklayıp kaçtı

Okul önünde dehşet: Kız öğrenciyi bıçaklayıp kaçtı
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Diyarbakır'da bir ortaokulun önünde 8'inci sınıf öğrencisi olan kız çocuğu, tartıştığı kişi tarafından kolundan bıçakla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu önünde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi S.İ.D. isimli kız öğrenci, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından, kolundan bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.İ.D., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

S.İ.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler diyarbakır ortaokul kız öğrenci
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