  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  Okul saldırıları sonrası dehşete düşüren paylaşımlar: Çoğu çocuk çok sayıda gözaltı var!

Okul saldırıları sonrası dehşete düşüren paylaşımlar: Çoğu çocuk çok sayıda gözaltı var!

Güncelleme:

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen saldırıların ardından sosyal medyada tehdit içerikli ve asılsız paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Çanakkale, Samsun ve Denizli'de 10 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakale'nin Ezine ilçesinde, lise öğrencisi E.K. (14) sanal medya hesabından tehdit içerikli silahlı paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Lise öğrencisi E.K., Kahramanmaraş'taki saldırının ardından sanal medya hesabından 'Biz de birileriyiz' yazarak silahla tehdit içerikli paylaşım yaptı. E.K. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor. 

Samsun'da saldırı paylaşımlarına 7 gözaltı

Benzer bir olay Samsun'da yaşandı. Okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde asılsız paylaşım yapan 6’sı çocuk 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılara ilişkin resmi açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik bilgileri alenen dolaşıma sokan, suçu ve suçluyu öven ve okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde asılsız paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda, 6’sı çocuk 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Denizli'de 2 gözaltı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları sonrası benzer bir olayın Denizli’de de yaşanacağı yönünde sosyal medyada bazı paylaşımlar dolaşıma sokuldu. Denizli Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde okullara yönelik gerçekleştirilen menfur saldırılara benzer olayların Denizli’de de yaşanacağı yönünde, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildiği ifade edildi. Yapılan açıklamanın devamında, "Bu kapsamda; Türk Ceza Kanunu’nun "Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit" suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs, "Suçu ve Suçluyu Övme" suçu kapsamında da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 2 şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, il genelinde tüm okullarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, vatandaşların yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara ise kesinlikle itibar etmemeleri vurguladı.

DHA/İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler Çanakkale samsun Denizli tehdit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
