Okul servis araçlarına denetleme

İstanbul'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında şoförler ve öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip araçlar kontrol edildi. Evraklarında eksik bulunan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Sarıyer ve Ataşehir'de okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde koronavirüs önlemleri hatırlatılarak şoförlerin evrakları kontrol edildi.

Sarıyer İTÜ Büyükdere Caddesi önünde yapılan denetimlerde servis araçları tek tek durduruldu. Servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik bulunan şoförlere ceza uygulandı.

Ataşehir'de yapılan denetimlerde de sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis elemanları bilgilendirildi.