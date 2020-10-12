Okul servisinde skandal! 5 yaşındaki çocuk serviste unutuldu!

Korona virüs nedeniyle yüz yüze eğitime verilen arada ikinci aşamaya geçilirken, bir servis krizi daha patladı. Geçtiğimiz yıllarda sıkça yaşanan "serviste öğrenci unutma" öğrencilerin okula gitmeye başlamasıyla yine gündeme geldi.

Oda TV'de yer alan habere göre, İstanbul Beyoğlu'nda “Yabancı Damat” ve “Sinekli Bakkal” dizilerinde Yunan dili ve danslarının danışmanı Sava Panayotidis'in 5,5 yaşındaki oğlu A. Panayotidis, anaokuluna gittiği serviste unutuldu.

Baba Panayotidis, sabah saatlerinde oğlunu servis aracına bindirdi. Öğlen saatlerinde küçük A.'nın öğretmeni Sava Panayotidis'i arayarak okula gelmediğini söyleyince baba oğlunu servise bindirdiğini söyledi. Konuşma sonrası görevliler okulda A.'yı aramaya başladı. Görevliler, küçük A.'nın serviste unutulduğu gördü. Yaklaşık 5 saat serviste kilitli vaziyette kalan A., korkudan altına kaçırmış ve çok bitkin bir halde bulundu.

"ÇOK MAĞDUR OLDUK"

Oğlunun bulunması ardından savcılığa başvuran Sava Panayotidis, okul görevlilerden şikâyetçi oldu. Panayotidis, ifadesinde, "Olay nedeni ile hem oğlum hem de ben ve eşim çok mağdur olduk. Oğlumun ve eşimin bu durumdan sonra psikolojisi bozuldu. Sonradan yapmış olduğum araştırmalar neticesinde ise servisin Zapyon İlk Öğretim Okulu ile herhangi bir sözleşmesi olmadığını öğrendim. Şüpheliler aynı okulda servis taşımacılığına devam etmektedir. Sonradan okul kamera görüntülerini de izlediğimde servis aracının okula giriş yaptığını ama oğlumun servisten inmediğini gördüm. Oğlumun hayatını tehlikeye atan ve psikolojisini bozan şoför ve refakatçi görevliden şikâyetçiyim, cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

ADLİ TIP RAPORU

Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada servis şoförü S.Y.'nin bilirkişi raporuyla tam kusurlu olduğu belirtildi. Şoför S.B. hakkında, 'Taksirle yaralama' suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.

Adli Tıp Kurumu raporunda, çocuğun endişeli konuşmaya başladığı, evinde diğer odalara tek başına gidemediğinin gözlendiği aktarıldı. Raporda, “Çocukta yaşadığı olay neticesinde dış dünyaya karşı hafif düzeyde endişe geliştirdiği değerlendirildiği” ifadeleri yer aldı.

AYNI OKULDA GÖREVİNE DEVAM EDİYOR İDDİASI

Sava Panayotidis, şikayet dilekçesinde servis şoförünün yetkili olmadığını öne sürüp buna karşılık okulun nasıl sözleşmesi olmayan biriyle çalıştığına dikkat çekti. Panayotidis, yaşananlara rağmen servis şoförünün okuldaki görevine devam ettiğini de belirtti.

Şoför, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.