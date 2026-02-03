  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Okul tuvaletinde skandal! Müdür apar topar görevden alındı

Okul tuvaletinde kamera skandalı: Müdür görevden alındı

Okul tuvaletinde kamera skandalı: Müdür görevden alındı
Güncelleme:

Isparta'da bir ortaokulda öğrenci tuvaletine kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K., görevden alındı.

Işıkkent Mahallesi Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiğine dair fotoğrafların sanal medyada yayılmasından sonra veliler duruma tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tepkiler üzerine soruşturma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İddia konusu olayla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, konu müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir" denildi.

Devam eden inceleme ve soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K.'nin görevinden alındığı, bir başka okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi sonrasında tuvaletlerdeki kameralar kaldırıldı. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada!
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada!
Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan ev almak isteyenlere kritik uyarı
Konut piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan ev almak isteyenlere kritik uyarı
Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...''
Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü
Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü
Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller
Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller
Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı!
Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak
Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!
Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!
Etiketler Isparta öğrenci tuvaleti okul müdürü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı: Transfer iptal oldu! Aile içi dehşet! Baba-oğulun ''altın'' kavgası cinayetle bitti! Aile içi dehşet! Baba-oğulun ''altın'' kavgası cinayetle bitti! Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez ''kaybeden'' altın ve gümüş yatırımcısını tarif etti Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez ''kaybeden'' altın ve gümüş yatırımcısını tarif etti Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü Kuraklığın ve susuzluğun vurduğu Türkiye'nin cennet nehri yağışlar sonrasında eski günlerine döndü İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçede onlarca mahalle elektriksiz kalacak Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller Otomobil satışları yıla hızlı başladı: İşte en çok satan otomobiller Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada! Sokak ortasında boşanma aşamasındaki cani dehşeti kamerada! Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu iddialarına resmi açıklama geldi Türkiye'de 100 bin çocuk kayboldu iddialarına resmi açıklama geldi Türk bayrağına bir saldırı daha! Polis kıskıvrak yakaladı Türk bayrağına bir saldırı daha! Polis kıskıvrak yakaladı
İstanbul'da 2 gündür haber alınamayan iş insanının sır ölümü! İstanbul'da 2 gündür haber alınamayan iş insanının sır ölümü! Rusya'dan ''kıyamet'' uyarısı: ''Birkaç gün içinde dünya daha tehlikeli bir yer olacak'' Rusya'dan ''kıyamet'' uyarısı: ''Birkaç gün içinde dünya daha tehlikeli bir yer olacak'' Belediye Meclisi'ndeki tartışma bel altına indi: ''Ben kimsenin evinde basılmadım!'' Belediye Meclisi'ndeki tartışma bel altına indi: ''Ben kimsenin evinde basılmadım!'' Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı! Tam 8 aydır kiralarını alamayan ev sahipleri evlerine gittiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı! Hayatlarının şokunu yaşayan avcıları ölümden yanlarındaki av köpeği kurtardı! Hayatlarının şokunu yaşayan avcıları ölümden yanlarındaki av köpeği kurtardı! İstanbul'daki sır cinayette katil 16 yaşındaki kız çocuğu çıktı! Kendi babasını öldürmüş! İstanbul'daki sır cinayette katil 16 yaşındaki kız çocuğu çıktı! Kendi babasını öldürmüş! Bakan Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu Bakan Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...'' Altın ve gümüşte fırtına sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: ''1-2 hafta daha...'' Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada! Hava durumu raporu değişti: Yağmur, fırtına, kar, toz taşınımı bir arada!