''Okula gitmeyin, tarayacağım'' diyen 7. sınıf öğrencisi gözaltında!

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin arkadaşlarına gönderdiği korkunç mesaj, emniyeti harekete geçirdi. "Okula gelmeyin, okulu tarayacağım" diyen 14 yaşındaki Y.K., polis ekiplerinin operasyonuyla evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 20 Nisan 2026 günü saat 15.30 sıralarında Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi Y.K.'nın aynı sınıfta öğrenim gören arkadaşlarına, "Okula gelmeyin, okulu tarayacağım" şeklinde tehditte bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ikameti belirlenen 14 yaşındaki çocuk, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından Niksar Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA