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  1. 27 Nisan 2017 13:02

Okulda dayak skandalı; öğretmeni hastanelik etti !

Öğretmeninin dersi dinlemiyor diye kitabın sivri ucuyla yüzüne vurduğu 6 yaşındaki çocuk, hastanelik oldu.

Okulda dayak skandalı; öğretmeni hastanelik etti !
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NTV'nin haberine göre İstanbul Esenler'deki Doktor İlhami Faydagör İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Selim S., öğretmeninin uyguladığı şidddet sonucu, hastanelik oldu. Dersi dinlemediği gerekçesiyle öğretmenin kitabın sivri ucuyla vurduğu çocuğun yüzüne 4 dikiş atıldı.

Anne Songül S., olaydan sonra okul değiştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuğun anlattığına göre çenesini tutup sert darbeyle derin bir yara açıyor. Eğitimli kişinin bunu yapmaması gerekiyor. 6 yaşında çocuk. Kitap kalem aldı,  ders  dinlemedi diye bunu yapmamalı. Müdüre söylememiştik, olay büyümesin diye. Öğretmen, müdürün yanında 'beni şikayet edebilirler' dedi. Öğretmen rahat, kazaydı diyor. Okulu değiştirdik."

Anne Songül S., Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu, durumu anlattı. Oğlunun okulunu değiştirdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yazılı şikayet olmadığı için öğretmen hakkında soruşturma açılmadığını söyledi. 

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