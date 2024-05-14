Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı

Elazığ'da sınav esnasında kopya çekerken yakalanan öğrenci, öğretmenini bıçakla yaraladı.

İstanbul'da Iraklı lise öğrencisi Y.K. tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden okul müdürü İ.O.'nun ölümünün ardından bir okulda daha şiddet olayı yaşandı.

Olay Elazığ merkezde bulunan Limak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Limak Ortaokulunda sınavda olan 8'inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi. Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.'nin sınav kağıdını aldı. Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı. Öğrenci, yanına koştuğu öğretmen A.K.'yi bacağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.

İHA