Okulda gizli kamera rezaleti! Öğrencilerin ve öğretmenlerin tuvaletinden gizli kamera çıktı!

Adana'da özel bir okulda görev yapan bir öğretmenin, kadın öğretmenlerin ve öğrencilerin tuvaletlerine yerleştirdiği gizli kamera ile kaydettiği görüntüleri sattığı iddiasıo sonrasında evinde arama yapılan öğretmen tutuklandı. Son Mühür Gazetesi'nden Alper Temiz'in haberine göre, 2019'dan bu yana sürdüğü belirtilen iğrenç olayın okulda görevli bir kadın öğretmen tarafından tuvaletin tavanındaki gizli kamerayla ortaya çıktığı öğrenildi. Gizli kameranın kadın öğretmenlerin tuvaletinin yanı sıra kız öğrencilerin tuvaletlerine de yerleştirildiği ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli bilişim teknolojileri öğretmeninin evinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda kamera, dijital depolama cihazı, öğretmenlere ve öğrencilere ait kişisel görüntüler ele geçirildi.