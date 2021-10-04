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Okulda iğrenç olay: Görevli personelden öğrenciye cinsel taciz

Okulda iğrenç olay: Görevli personelden öğrenciye cinsel taciz

Van'ın Başkale ilçesinde ilköğretim okulu öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, aynı okulda görevli personel tutuklandı.

Başkale Kaymakamlığı, 28 Eylül'de ilköğretim okulunda eğitim gören bir öğrencinin cinsel istismara uğradığı yönünde çıkan haber ve sosyal paylaşımlar nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"3 Ekim 2021 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya paylaşımlarında ilçemizde yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili bazı iddialara yer verilmiştir. Konunun hassasiyeti nedeniyle açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 28.09.2021 tarihinde bir ilköğretim okulunda eğitim gören öğrencimizin okulunda görevli bir personel tarafından cinsel istismara uğradığını ailesine bildirmesi üzerine aile tarafından Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müracaatta bulunulmuştur. Aynı gün şüpheli şahıs görevinden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış ve şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs 29.09.2021 tarihinde hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şüpheli şahsın kaçtığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Etiketler Okulda cinsel istismar öğrenci
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