  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Okulda iki kız kardeşi katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Okulda iki kız kardeşi katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Okulda iki kız kardeşi katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Güncelleme:

Giresun'da görev yaptığı lisenin kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Y.Ç. ile kız kardeşi R.Ç.G.'yi tabancayla öldüren özel güvenlik görevlisi A.T. (53), tutuklandı. A.T., tartışmanın ''alacak'' nedeniyle çıktığını söyledi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Aksu Mahallesi'ndeki lisenin kantininde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak işe alınan A.T., bilinmeyen nedenle, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Y.Ç. ve kız kardeşi R.Ç.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle tabancayla kız kardeşlere ateş eden A.T., okuldan kaçtı. Kız kardeşler, yere yığılırken, ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Y.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan R.Ç.G. de ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan G., kurtarılamadı. Şüpheli A.T. yakalanırken, olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce eşinden boşanan Y.Ç.’un, 1’i engelli 2 çocuk annesi olduğu; kardeşi R.Ç.G.’in ise resmi nikahlı eşi astsubay Y.G. ile 1 ay sonra düzenlenecek düğünleri için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı.

Y.Ç. ve kız kardeşi R.Ç.G. için Keşap ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, astsubay Y. G., kız kardeşlerin aileleri ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Serdengeçti, aile üyelerine taziye dileklerinde bulundu. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazları sonrası kardeşler, aile kabristanlığında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi A.T., işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. T.’nin ifadesinde kız kardeşler ile kendisi arasında 'alacak' meselesi olduğu, tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi. 

Lisede çifte kadın cinayeti: Abla-kardeşi silahla vurarak öldürdüLisede çifte kadın cinayeti: Abla-kardeşi silahla vurarak öldürdü3. Sayfa

 

DHA

text-ad
Etiketler giresun lise güvenlik görevlisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan açtı ağzını yumdu gözünü Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan açtı ağzını yumdu gözünü Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı! Çöpten servet çıktı Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı! Çöpten servet çıktı Holding binası önünde darbedildi, hastanede hayatını kaybetti! Holding binası önünde darbedildi, hastanede hayatını kaybetti! Türkiye'nin tatil cennetinde tartışma yaratan görüntü Türkiye'nin tatil cennetinde tartışma yaratan görüntü Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Çanakkale'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var İslam Memiş altın için kritik seviyeleri verdi: ''Burada oyalayacaklar'' İslam Memiş altın için kritik seviyeleri verdi: ''Burada oyalayacaklar'' Sıfır otomobilde 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı Sıfır otomobilde 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı Hakan Fidan'dan canlı yayında suikast itirafı Hakan Fidan'dan canlı yayında suikast itirafı İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var 53 yıl önce fırlatılan uzay aracı Dünya'ya düştü! 53 yıl önce fırlatılan uzay aracı Dünya'ya düştü!
Tıpta çığır açacak 3 yerli ilaç geliyor: Alzheimer, prostat kanseri ve kas erimesine çare olacak Tıpta çığır açacak 3 yerli ilaç geliyor: Alzheimer, prostat kanseri ve kas erimesine çare olacak Özgür Özel'den ''PKK kongresi'' açıklaması! Meclis'i işaret etti Özgür Özel'den ''PKK kongresi'' açıklaması! Meclis'i işaret etti Sahte baz istasyonuyla tuzak kuran çete çökertildi Sahte baz istasyonuyla tuzak kuran çete çökertildi Hindistan - Pakistan çatışması şiddetlendi! Füzeler peş peşe ateşlendi Hindistan - Pakistan çatışması şiddetlendi! Füzeler peş peşe ateşlendi Masaj salonlarına baskın: 36 yabancı uyruklu kadın yakalandı Masaj salonlarına baskın: 36 yabancı uyruklu kadın yakalandı Rümeysa Öztürk günler sonra özgürlüğüne kavuştu Rümeysa Öztürk günler sonra özgürlüğüne kavuştu Barbaros Şansal yine gözaltına alındı Barbaros Şansal yine gözaltına alındı Araç alım-satım pazarlığı kanlı bitti: 1 ölü Araç alım-satım pazarlığı kanlı bitti: 1 ölü Açlık sınırının altında kalan asgari ücrete ara zam iddiası! Ünlü ekonomist rakam verdi Açlık sınırının altında kalan asgari ücrete ara zam iddiası! Ünlü ekonomist rakam verdi