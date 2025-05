Okulda iki kız kardeşi katletmişti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Giresun'da görev yaptığı lisenin kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Y.Ç. ile kız kardeşi R.Ç.G.'yi tabancayla öldüren özel güvenlik görevlisi A.T. (53), tutuklandı. A.T., tartışmanın ''alacak'' nedeniyle çıktığını söyledi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Aksu Mahallesi'ndeki lisenin kantininde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak işe alınan A.T., bilinmeyen nedenle, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Y.Ç. ve kız kardeşi R.Ç.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle tabancayla kız kardeşlere ateş eden A.T., okuldan kaçtı. Kız kardeşler, yere yığılırken, ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Y.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan R.Ç.G. de ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan G., kurtarılamadı. Şüpheli A.T. yakalanırken, olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce eşinden boşanan Y.Ç.’un, 1’i engelli 2 çocuk annesi olduğu; kardeşi R.Ç.G.’in ise resmi nikahlı eşi astsubay Y.G. ile 1 ay sonra düzenlenecek düğünleri için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı.

Y.Ç. ve kız kardeşi R.Ç.G. için Keşap ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, astsubay Y. G., kız kardeşlerin aileleri ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Serdengeçti, aile üyelerine taziye dileklerinde bulundu. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazları sonrası kardeşler, aile kabristanlığında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi A.T., işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. T.’nin ifadesinde kız kardeşler ile kendisi arasında 'alacak' meselesi olduğu, tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.

DHA