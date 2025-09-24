Okulda kahreden olay: Minik Eylül'ün yediği kek sonu oldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, nefes borusuna yediği kek kaçan 9 yaşındaki Eylül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Avanos ilçesi Kalaba beldesinde Yunus Emre İlkokulu’nda meydana geldi. 3’üncü sınıf öğrencisi Eylül S.’in, öğle arasında yediği kek, nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden öğretmenleri tarafından S.’ye Heimlich manevrası yapıldı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. S., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. S., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eylül S., bugün Kalaba beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

DHA