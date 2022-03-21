Okulda kahreden ölüm! 12 yaşında kalp krizinden öldü

İstanbul'da okulda baygınlık geçiren 12 yaşındaki bir öğrenci geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi Z.D., teneffüste sınıf penceresinden baktığı esnada fenalaştı. Bir süre sonra yere yığılan Z.D.'i gören arkadaşları durumu koridorda bulunan nöbetçi öğretmene söyledi. İlk müdahaleyi yapan öğretmen, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Z.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teneffüste fenalaşarak hastaneye kaldırılan Z.D.'in ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Z.D.'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. Z.D.'in kısa bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi.