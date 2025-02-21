Okulda silah sesleri: Öğretmene kurşun yağdırdı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni C.G. (41), okulda uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kutören Mahallesi'ndeki Kutören İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni C.G., okulda silahlı saldırıya uğradı. Engelli bir öğrencisinin ağabeyi K.K., tabanca ile 3 el ateş ettiği G., sırtı, kasık ve sol bacağından yaralandı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan G., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA