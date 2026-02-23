  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Okulda skandal görüntüler: İki okul müdürü birden darbedildi

Okulda skandal görüntüler: İki okul müdürü birden darbedildi

Okulda skandal görüntüler: İki okul müdürü birden darbedildi
Güncelleme:

Bitlis'in Ahlat İlçesinde iki okul müdürünün yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde iki okul müdürü aynı anda bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir kişinin okul müdürlerine yumruk attığı ve tekme savurduğu görüldü.

İddiaya göre; Abdurrahman Gazi İlkokulu’na gelen kimliği belirsiz bir kişi, okul müdürü ile sözlü tartışmaya girdi. Seslerin yükselmesi üzerine, aynı bahçeyi paylaşan Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun müdürü de durumu sakinleştirmek amacıyla araya girdi. Ancak gözü dönmüş şüpheli, kendisine engel olmak isteyen iki okul müdürüne saldırmaya başladı.

Bitlis'in Ahlat İlçesinde iki okul müdürünün yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Yaşanan arbede okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin müdürlere yumruk attığı ve tekme savurduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Bitlis'in Ahlat İlçesinde iki okul müdürünün yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası
Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası
Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor!
Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor!
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!
Babayı 14 aylık bebeğiyle birlikte darbettiler! Minik bebeğin kafatası çatladı!
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı
Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı!
Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi sıfıra düştü: 16 araçlı zincirleme faciada can pazarı yaşandı!
Etiketler Bitlis ahlat okul müdürü darp saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu İstanbul'da vahşet: Kayıp Çinli iş insanı toprağa dik şekilde gömülü bulundu Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı Ulubat Gölü 10 metre birden yükseldi; tiny house ve hobi evleri sular altında kaldı EYT'yi kaçıran 3,8 milyon çalışanın emeklilik hayali için dikkat çeken uyarı EYT'yi kaçıran 3,8 milyon çalışanın emeklilik hayali için dikkat çeken uyarı ''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi ''Anadolu'nun Annesi'' son isteğiyle 2 bin 500 yıllık tümülüse döndü: Elmalı onu ölümsüzleştirdi Düğün gecesi ölümde kan donduran iddia: ''Oğlumuzu gelin öldürdü'' Düğün gecesi ölümde kan donduran iddia: ''Oğlumuzu gelin öldürdü'' Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Yeni hafta güneşli başlayadı, karla devam edecek! Sağanak yağış ve kar geri dönüyor! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Akaryakıtta yeni hafta dev bir zamla başlyor: 60 TL sınırı da aşılacak! Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti! Podyumların güzel ismi 3 yıldır süren tacizleri tek tek ifşa etti! Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Teşkilat'tan nasıl çıkarıldığını anlattı Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti Define için bahçesini maden ocağına çevirmiş, 40 metrelik kuyudan çıkanlar şoke etti
Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu! Erkek egemen sanayide tüm ezberleri bozup Ankara'nın Sibel ustası oldu! ORC İstanbul seçim anketinin sonuçlarını açıkladı: Zirvedeki fark 1,2 puan! ORC İstanbul seçim anketinin sonuçlarını açıkladı: Zirvedeki fark 1,2 puan! Sakarya'da kardeş katliamı: Pompalı tüfekle vurdu, hayatını kaybetti Sakarya'da kardeş katliamı: Pompalı tüfekle vurdu, hayatını kaybetti CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek Bakan Tekin'den öğretmenlere atama ve zam müjdesi! Okul kontenjanları da değişiyor! Bakan Tekin'den öğretmenlere atama ve zam müjdesi! Okul kontenjanları da değişiyor! Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı! Türkiye'nin coğrafi haritası değiştiren gelişme... Van Gölü yok oluyor, adacıklar ortaya çıktı! Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu Ekranların iddialı güzeli gizemli aşk ilanıyla olay oldu Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası Uzman isimden korkutan uyarı: ''6 Şubat benzeri bir sarsıntı üretebilir'' Uzman isimden korkutan uyarı: ''6 Şubat benzeri bir sarsıntı üretebilir''