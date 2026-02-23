Okulda skandal görüntüler: İki okul müdürü birden darbedildi

Bitlis'in Ahlat İlçesinde iki okul müdürünün yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde iki okul müdürü aynı anda bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir kişinin okul müdürlerine yumruk attığı ve tekme savurduğu görüldü.

İddiaya göre; Abdurrahman Gazi İlkokulu’na gelen kimliği belirsiz bir kişi, okul müdürü ile sözlü tartışmaya girdi. Seslerin yükselmesi üzerine, aynı bahçeyi paylaşan Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun müdürü de durumu sakinleştirmek amacıyla araya girdi. Ancak gözü dönmüş şüpheli, kendisine engel olmak isteyen iki okul müdürüne saldırmaya başladı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Yaşanan arbede okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin müdürlere yumruk attığı ve tekme savurduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA