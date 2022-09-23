Okuldaki ölümde sır perdesi aralandı! 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki çocuğun okulda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı. Kalp hastası olduğu öğrenilen çocuğun, yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce, tutuklanan öğrenciyle kavga ettiği belirlendi.

İstanbul'da polis, Küçükçekmece'deki Halkalı Güneş Ortaokulu'nun bahçesinde teneffüste fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Samet G.'nin (12) ölümüyle ilgili çalışma başlattı. YARIM SAAT ÖNCE KAVGA ETMİŞLER Samet'in yaşamını yitirmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan 14 yaşındaki M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. KALP HASTASIYMIŞ Öte yandan Samet G.'nin kalp hastası olduğu öğrenildi. Okuldaki ölümde aileden korkunç iddia3. Sayfa