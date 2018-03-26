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  4. 26 Mart 2018 15:53

Okuldan kovulan öğrenci dehşet saçtı !

Kayseri'de disiplinsiz davranışları nedneiyle okuldan kovulan 10. sınıf öğrencisi B.T. müdür yardımcısını sırtından bıçakladı.

Okuldan kovulan öğrenci dehşet saçtı !
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, disiplinsiz davranışları nedeniyle eğitim gördüğü okulla ilişiği kesilen 10'uncu sınıfı öğrencisi B.T., müdür yardımcısı Gülhan Şaşmaz'ı caddede sırtından bıçakladı. Tedaviye alınan Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Disiplin Kurulu, disiplinsiz davranışları nedeniyle 10'uncu sınıf öğrencisi B.T.'ye 3 kez uyarıda bulundu. Kurul, geçen ay, uyarılara rağmen disiplinsizliğe devam eden B.T.'nin okulla ilişiğini kesti. Öğrenci başka okula kaydını aldırdı.

Disiplin Kurulu Başkanı ve Müdürü Yardımcısı Gülhan Şaşmaz, sabah saat 07.30 sıralarında okula gitmek için Millet Caddesi'nde yürürken, kendisini takip eden B.T. arkasından yaklaştı. B.T., Şaşmaz'ı sırtından 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Yaralı öğretmen, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Şaşmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaptığı çalışma sonrasında kaçan öğrenciyi yakalayarak gözaltına aldı.

DHA

kayseri , okul , müdür yardımcısı , bıçak
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