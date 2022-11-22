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Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi dehşet saçtı

Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi dehşet saçtı
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Kastamonu'da, okuldan uzaklaştırılan 17 yaşındaki lise öğrencisi, müdür yardımcısını sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Aktekke Mahallesi'ndeki Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan B.K., belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti. B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler kastamonu okuldan uzaklaştırma lise bıçaklı saldırı
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