  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  Okullarda polis nöbeti başladı! Tüm okullara polis görevlendirildi!

Güncelleme:

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olayların ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 81 ildeki tüm okullarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığın, bütün okulların önüne en az iki polis görevlendirdi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından İçişleri Bakanlığınca 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda okul ve çevrelerinde polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Okul önlerinde en az iki polis görevlendirilirken, gerek görülmesi halinde takviye ekipler de sürece dahil edilecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilk, orta ve lise kademesindeki okulların çevresindeki kontrollerde şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) ve durum kontrolü yapıldı. Kontrollerin yurt genelinde risk analizi değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin 81 il valisi ve il milli eğitim müdürleri ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Okullarda güvenlik için kritik zirve: İki Bakan 81 il valisiyle GAMER'de toplandı

 İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında düzenlenen toplantı, İçişleri Bakanlığı’ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin ele alındığı bildirildi.

Toplantı, yaklaşık 1 saat sürerken, bakanlar toplantının ardından Kahramanmaraş'a hareket etti. 

 

DHA / İHA

Etiketler okul güvenliği İçişleri Bakanlığı denetim Emniyet okul polis GBT polis nöbeti nöbet mustafa çiftçi yusuf tekin GAMER milli eğitim bakanlığı İçişleri Bakanlığı
