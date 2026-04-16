Okullarda polis nöbeti başladı! Tüm okullara polis görevlendirildi!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından İçişleri Bakanlığınca 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda okul ve çevrelerinde polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Okul önlerinde en az iki polis görevlendirilirken, gerek görülmesi halinde takviye ekipler de sürece dahil edilecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilk, orta ve lise kademesindeki okulların çevresindeki kontrollerde şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) ve durum kontrolü yapıldı. Kontrollerin yurt genelinde risk analizi değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.

Okullarda güvenlik için kritik zirve: İki Bakan 81 il valisiyle GAMER'de toplandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında düzenlenen toplantı, İçişleri Bakanlığı’ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda, okullarda ve çevrelerinde alınacak güvenlik önlemlerinin ele alındığı bildirildi.

Toplantı, yaklaşık 1 saat sürerken, bakanlar toplantının ardından Kahramanmaraş'a hareket etti.

DHA / İHA