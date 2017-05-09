Okulların kamera kayıt cihazları çalındı !

Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, son bir ay içinde 22 okulda güvenlik kamera kayıt cihazlarının çalındığını söyledi.

Van'da bir ay içerisinde 22 okul soyuldu. Hırsızların neredeyse günde bir okul soyduğu kentte, hedefte ise güvenlik kameralarının kayıt cihazları ve bilgisayarlar var. Büyük tedirginlik yaşayan okul yöneticileri, yetkililerden hırsızlığın önlenmesini istiyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Milli eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, kentte son dönemde bir hırsızlık çetesinin okullara dadandığını belirterek, “Bizler yapılan hızsızlıkları lanetliyoruz. Bazı okullarımızda küçük çapta hırsızlık olayları yaşanırken, bazılarında ise büyük çapta hırsızlık olayları yaşanmaktadır. Okullarımızda daha çok güvenlik kamera kayıt cihazlarımız, televizyonlarımız, bilgisayarlarımız, bazen kantinlerimizde bulunan malzemeler çalınıyor. Daha çok maddi değeri olan güvenlik kamera kayıt cihazlarımızı alıyorlar. Bu şekilde görüntüleri de yok etmiş oluyorlar” dedi.

“KAMERA KAYIT CİHAZLARINI ALARAK DELİLLERİ YOK EDİYORLAR”

Hırsızların kapı ve pencereleri kırarak okullara girdiğini ve okullara ciddi anlamda maddi hasar verildiğini de ifade eden Kırekin, “Okullarımızda gece güvenlik bekçilerimiz yok. Kamera sistemlerimiz var. Hırsızlar da girdikleri okulların mutlaka kamera kayıt cihazlarını alıp delilleri de yok ediyorlar. En fazla hırsızlık vakaları İpekyolu ilçemizde yaşanırken, bir ay içerisinde tespit ettiğimiz 22 okulumuz mevcuttur” diye konuştu.

“YIL İÇERİSİNDE 35-40 OKULA HIRSIZ GİRDİ”

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olaylarının yaşandığı okullardan biri olan Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulu Müdürü Naci Aslan da, okulda gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, “Belki bu eğitim öğretim dönemi içerisinde 35-40 civarında okulumuza hırsız girdi. Buradaki malzemelere sahip çıkmamız önemlidir. Ancak bunları korumak daha da önemlidir. Her türlü güvenlik önlemini aldığımız halde ve okulumuzda birinci ve ikinci katında korkuluk olduğu halde bunlar kırılarak okula giriliyor. 24 saat güvenlik kamerası ile okulumuz izlendiği halde güvenlik kamera kayıt cihazımız, televizyon, bilgisayar gibi malzemelerimizi alıp götürüyorlar” dedi.

Okula zarar verilmesinden dolayı son derece rahatsız olduklarını, ancak ellerinden bir şey gelmediğini aktaran Müdür Aslan, yetkililerin bu anlamda daha duyarlı davranmalarını ve okul yöneticileriyle işbirliği yapmaları gerektiğini ifade etti.

SON BİR AYDA SOYULAN OKULLAR

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, soyulan okulları tek tek açıkladı. Yavuzer, “Molotofçu çetelerden kurtulduk, şimdi de okullarımıza bir hırsızlık çetesi musallat olmuş. Son bir ayda soyulan okullarımız; Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulu, Sevgili Öğretmenim Anaokulu, Lütfiye Binnaz İlk ve Ortaokulu, Namık Kemal, Fevzi Çakmak İlk ve Ortaokulu (3 kez), M. Akif Ersoy Anadolu Lisesi (3 kez), Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi, Hüsrev Paşa İlk ve Ortaokulu, İpekyolu Ortaokulu, Yunus Emre İlkokulu, Şehit Koray İlk ve Ortaokulu, Hacı Ali Akın İlk ve Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, Erek TOKİ İlk ve Ortaokulu (2 kez), Şefkat Anaokulu, Mustafa Necati İlk ve Ortaokulu, Sevgi Çiçekleri Anaokulu, İlknur Ilıcalı İlk ve Ortaokulu, Vangölu MTA Lisesi, Turgut Reis İlk ve Ortaokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu. Bu canilerin bir an önce yakalanmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.