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Okulun bahçesinde silahla havaya ateş açan genç serbest bırakıldı

İstanbul Bahçelievler'de bir okulun bahçesinde emniyet birimlerine hakaret eden ve silahla havaya ateş açan genç, tutuklandıktan sonra mahkemece serbest bırakıldı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 23 Nisan'da okul bahçesinde emniyet birimlerine hakaret edilerek, tabanca ile meskun mahalde ateş edilmesi ve olaya ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis harekete geçti.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞU BELİRLENDİ
Videonun incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu görüntülerde yer alan şüphelinin 18 yaşından küçük M.K. isimli kişi olduğu tespit edildi. Aynı gün 23.50 sıralarında M.K. ikametinde yakalandı. M.K.'nın görüntüde kullandığı tabancayı 18 yaşından küçük B.C.B. isimli kişiden temin ettiği belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI
B.C.B. de suç unsuru kurusıkı tabanca ve 2 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. "Halkı Kanunlara Uymamaya Alenen Tahrik Etme" ve "Meskun Mahalde Ateş Etmek" suçlarından dün adliyeye sevk edilen M.K. ile B.C.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler hava ateş okul bahçe
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