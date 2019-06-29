Öldü denilen kızın yaşadığı, yaşadığı sanılan kızın öldüğü ortaya çıktı

Beşiktaş’ta 9 Haziran tarihinde trafik magandalarının TEM otoyolunda makas atarak ilerlemesi nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap (8) ve Nurullah Eray'ın oğlu Yusuf Eray’ın (8) öldüğü açıklanırken, Nurullah Eray’ın kızı Gülnur’un (8) ağır yaralandığı açıklandı. Cenazeler Muş ve Bitlis’e götürülerek defnedildi. Kazadan kurtulan Nurullah Eray, ağır yaralı olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören ve yüzü sargı bezleriyle sarılı olan kızının iyileşmesi için her gün dualar etti.

"DAYI BEN HİRANUR'UM"

Kazadan günler sonra hastaneden baba Eray’a, kızının uyandığı, solunum cihazından ayrıldığı ve onu görmeye gelebileceğini ileten bir haber geldi. Hemen hastanenin yolunu tutan baba, kızının yanına gelerek "Gülnur ben geldim yavrum" dedi. Çocuktan gelen "Dayı ben Hiranur'um” yanıtı ile herkes adeta şoke oldu.

ÖLDÜ SANDIĞI KIZINA TEKRAR KAVUŞTU

Kazada eşini ve oğlunu kaybeden baba İlhan Özçelik, toprağa verdiği sandığı kızına tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı.



ACILI BABA İSE BİR KEZ DAHA YIKILDI

Yaşadığını sandığı kızının iyileştiği haberiyle mutlu olan Nurullah Eray, kızının öldüğünün anlaşılmasıyla büyük dram yaşadı.

'ÇOK ACI ÇEKİYORUM! AİLEMİZİ YIKTI'

Olayla ilgili konuşan baba İlhan Özçelik, “Kızımı görmeye geldim. Bayağı kırıklık var, ayağı kırık, diz kemikleri kırık. Çok acıyorum çok acı çekiyorum. Bu devlet o adamı tutsun. Ailemizi yıktı. Nurullah da kızı olarak biliyordu. Benim kızım uyandı, ben İlhan’ın kızıyım dedi. Ben Manisa’daydım. 'Hiranur yaşıyor' dediler, 'Nasıl yaşıyor?' dedim. İstanbul’ geldim. Kızımı gördüm çok acı çektim. O da benim kızım o da benim kızım. İkisi de benim kızım gibi, acımız aynı” dedi.