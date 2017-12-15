Öldürdüğü ağabeyinin cesediyle kendini eve kilitleyen zanlıya operasyon

Çanakkale nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç köyünde, akli dengesinin yerinde olmadığı 31 yaşındaki belirtilen R.Y., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyi, 46 yaşındaki Mehmet Y.'yi ahırda, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdü. Mehmet Y.'nin cesedini sürükleyerek, ahırdan eve götürüp, kendisini de içeri kilitleyen R.Y., 17 saat sonra düzenlenen operasyonla yakalandı.



Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç köyünde dün evinin ahırında ağabeyi 46 yaşındaki Mehmet Y.’ı av tüfeğiyle vuran 31 yaşındaki Rüstem Y., jandarma ekipleri ve polis özel harekat ekiplerinin operasyonuyla 17 saat sonra yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Biga'ya bağlı Sarnıç köyü Gökçesu Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında bir evin ahırında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Rüstem Y., av tüfeğiyle iki el ateş ettiği abisi Mehmet Y.’yi vurarak öldürdü. Daha sonra Rüstem Y. eve giderek kendisini kilitledi. Komşuların durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile Biga İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi. Olay yerinde ambulans ve cenaze aracı hazır şekilde bekletildi.



Gün ağarana kadar süren ikna çalışmalarının ardından jandarma ve polis özel harekat ekipleri çelik yelek giyerek ve çelik başlık takarak sabaha karşı saat 05.00 sıralarında ağabeyini av tüfeğiyle vuran Rüstem Y.’ı yakalamak için operasyon başlattı.









GÖZ YAŞARTICI GAZ SIKILDI, OPERASYON YAPILDI

Evin içine atılan 3 adet göz yaşartıcı gazın sonrasında ekipler tarafından kapılar kırılarak içeri girildi. Ekiplerin evin içine girdiği esnada zanlı Rüstem Y. av tüfeğiyle ekiplerin üzerine 1 el ateş etti. Daha sonra Rüstem Y., 09.30 sıralarında ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Operasyonun ardından evde yapılan aramada bir adet av tüfeği, bir adet tabanca ile 60 adet fişek ele geçirildi. Ahırda bulunan Mehmet Y.'nin cesedi ise olay yeri inceleme ve savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna, ardından da Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.





ANNESİ KAHROLDU!

112 acil servis ekipleri eşliğinde evinin önünde bekleyen anne Zeliha Y., “Oğullarımın arasında hiçbir sorun yoktu. Ben yukarıda komşuya gitmiştim. Komşular evden iki el silah sesi geldiğini söyledim. Geldiğimde oğlum Mehmet yerde yatıyordu, ölmüş. Sonra tüfeğini bana doğrulttu. Sonra kapıyı kapatınca ben kurtuldum. Dışarı çıktım” diye konuştu.



Biga İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, anne Zeliha Y. ile yakından ilgilenirken, acılı anneye sakinleşmesi için telkinlerde bulundu.