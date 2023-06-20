Öldüren botoks için istenen ceza belli oldu

İstanbul Beylikdüzü’nde kalçasına yapılan botoks sonrası fenalaşarak ölen genç kadının ölümüne ilişkin açılan davada pratisyen hekim sanık hakkında 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Beylikdüzü’nde, 19 Eylül 2020’de bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran K.B. (38) işlemin ardından fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine bırakılan K.B., durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, pratisyen hekim Ö.Ö.’nin 12 yıla kadar hapsi istenirken, doktor olmadığı halde enjekte işlemini yaptığı iddia edilen E.D.’nın ise 17 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Diğer iki sanık Ö.E. ve B.B.’nın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, K.B.’ın olay tarihinde sanıkların işlettiği güzellik merkezine giderek kalçasına dolgu yaptırdığı, daha sonra kanına ve akciğerine kimyasal ile toksikolojik maddelerin karıştığı ve bu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti. Mütalaada, sanıklar E.D. ve Ö.Ö.’nin maktulün ölümü dolayısıyla kusurlu oldukları ve sanık E.D.’nın yargılama devam ederken öldüğü ifade edildi.

"BU OLAY TAKSİRLE ÖLDÜRME DEĞİL"

Mütalaada, doktor olan sanık Ö.Ö.’nin ‘bilinçli taksir ile ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 2 sanık hakkında ise mütalaada bir hukuki değerlendirme yapılmadı.

Mahkeme, sanık Ö.Ö.’nin avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

K.B.’ın ailesinin avukatı Fahri Solmazgül, savcının iki sanık hakkında değerlendirme yapmadığını ve eksik mütalaa hazırladığını öne sürerek, "Bu olay taksirle öldürme değil. Ruhsatsız bir işyerinde ilkokul mezunu bir insana cerrahi işlem yaptırıyorsan bu muhtemel kastla öldürmedir. Biz davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.