''Öldüren botoks'' iddiasında flaş gelişme!

İstanbul'da bir kadının yaptırdığı botoks sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi.

Olay, Beylikdüzü’ndeki bir rezidansta ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde meydana geldi.

38 yaşındaki Kübra Boyraz, kalça botoksu yaptırdıktan sonra fenalaştı. Evine giden Boyraz, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kübra Boyraz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kübra dün, memleketi Malatya'da toprağa verdidi.

Ölüme neden olduğu öne sürülen 5 kişi için yeniden gözaltı kararı verildi.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Boyraz’ın ölümüyle ilgili 1’i doktor 5 kişiyi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

İstanbul'da botoks yaptıran kadın hayatını kaybetti!