Öldürülen Atlas'ın ailesini tehdit eden 19 yaşındaki şüpheli tutuklandı
İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şüpheli M.Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Ç.'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, M.Y.K. (19) Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
İHA
