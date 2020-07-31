Öldürülen baba-oğlun son görüntüleri

Mevlüt Ç. ile aralarında husumet olduğunu ileri süren Hasan A.'ün ifadesinde, "Kendi aracımın içerisinden 1 el, dışından da 2 el ateş ettim. Çocuk ölmedi. Çocuk bana taş atınca kafasına tüfeğin namlusuyla iki kez vurdum. Silahı bir kuyuya attıktan sonra çocuğa yaptığımdan dolayı pişman oldum. Arabamla hastaneye götürmek için yola çıktım. Çocuğu yolda ambulansa teslim ettim." dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selçuklu ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Tepekent Mahallesi'nde oturan 1'i kız 3 çocuk babası besicilik yapan Mevlüt Ç., dişinin ağrıması üzerine oğlu İzzet Ç.'ı da yanına alıp plakasız motosikletiyle Kadınhanı ilçesine gitti.

İddiaya göre bayram alışverişi de yaptıktan sonra Tepekent Mahallesi'ne dönmek üzere yola çıkan Mevlüt Ç.'a Sögütözü Mahallesi yakınlarında bir çeşmenin yanında kimliği belirlenemeyen kişi ya kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Silahlı saldırı da başından yaralanan Mevlüt Ç., olay yerinde yaşamını yitirdi. Başından darbe alan oğlu İzzet Ç. da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GEÇEN YIL KALP AMELİYATI OLMUŞ

Silahlı saldırıda babasıyla birlikte öldürülen İzzet Ç.'nın geçen yıl geçen yıl kalbinin delik olması nedeniyle ameliyat olup, hayata tutunduğu ortaya çıktı.

BABA VE OĞLUNUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mevlüt Ç. ve oğlu İzzet Ç.'ın, son görüntüleride ortaya çıktı. Baba ve oğulun diş tedavisi ve bayram alışverişi için gittikleri Kadınhanı ilçesinde motosikletle caddeden geçme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın ardından yaralı İzzet Ç.'ı, hafif ticari aracıyla, olay yerine gelmek üzere olan ambulansa taşıdığı belirlenen Hasan A. ile birlikte şüphe üzerine öldürülen Mevlüt Ç.'ın amcasının oğlu M.Ç., eşi E.Ç., R.K. ve M.T.'yi gözaltına aldı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hasan A. cinayeti itiraf etti.

Jandarma Hasan A.'ün evinde yaptığı aramada da kirli çamaşırların içerisinde kanlı kıyafetlerini ele geçirdi.

"ARAMIZDA 4-5 AYDIR HUSUMET VARDI"

Cumhurilet Savsınını talimatı üzerine olay yerinde keşif yaptırılan Hasan A., baba ve oğlunu nasıl öldürdüğünü anlattı. Ablasının Mevlüt Ç.'ın ağabeyi ile evli olduğu öğrenilen Hasan A., ifadesinde Mevlüt Ç. ile 4-5 aydır aralarında husumet olduğunu ileri sürdü.

HEM ATEŞ ETMİŞ HEM DE KAFASINA NAMLUYLA VURMUŞ

Hasan A., "Mevlüt ile aramızda 4-5 aydır husumet vardı. Olay günü Mevlüt ile yolda karşılaştık. Beni çeşmenin başına çağırdı. Bana küfür edince baba ve oğluna yönelik arabanın içinden 1 el arabanın dışından da 2 el ateş ettim. Ateş ettiğimde çocuk ölmedi. Çocuk bana taşla saldırmaya çalıştı. Ben de bunun üzerine sinirlenip tüfeğin namlusuyla kafasına hızlıca iki kez vurdum. Olay yerinden kaçarak tüfeği bir kuyuya attım."dedi.

ÇOCUĞA YAPTIĞINDAN PİŞMAN OLMUŞ

Çocuğa yaptıklarından dolayı pişmanlık duyup tekrar olay yerine gelen Hasan A., İzzet Ç.'ı hafif ticari aracına alıp, yolda ambulansa teslim ettiğini anlattı.

Hasan A., "Silahı attıktan sonra İzzet'e yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum. Arabamla tekrar olay yerine döndüm. İzzet çok kan kaybetmişti. İzzet'i hafif ticari aracıma alarak koltuğa yatırdım. 112'yi arayarak yaralı olduğunu anlattım. İzzet'i yolda ambulansa teslim ettim. Sonra öldüğünü öğrendim" dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan A., Kadınhanı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





