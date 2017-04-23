Öldürülen terörist sayısı 40'a yükseldi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bugün 3 terörist daha öldürüldü. Son 5 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a çıktı. Öte yandan PKK'ya bir darbe de Şemdinli'de vuruldu. Şemdinli'de devam eden operasyonda sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bugün şehit olan uzman çavuşlar Turgut Kurtçu ve Efe Osman Apaydın için Şırnak'ta uğurlama töreni düzenlenerek, cenazeleri memleketlerine gönderildi. Valilikten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Geymuşule bölgesinde yapılan operasyonda 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtilerek, son 5 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 40'a çıktığı belirtildi.

Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen uğurlama törenine, Vali Ali İhsan Su, 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nün eşi Özde ve oğlu Ahmet Doruk Kurtçu, kurum müdürleri, korucular ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Uzman Çavuş Turgut Kurtçu ve Uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın Türk bayrağına sarılı naaşlarının katafalka konulması ile başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu, duar edildi.

Törende şehit Uzman Çavuş Turgut Kurtçu oğlu Ahmet Doruk Kurtçu yakınlarının kucağında babasını asker selamı ile uğurladı. Şehidin eşi Özde ise gözyaşlarına hakim olamadı. Duaların ardından, şehit uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun cenazesi Tekirdağ'a, Uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın cenazesi ise, Niğde'ye götürülmek üzere ambulans ile Şerafettin Elçi Havalimanına gönderildi.

3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Uludere ilçesi Geymişule bölgesinde devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği belirtilerek, Şırnak'ta beş gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 40 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ŞEMDİNLİ'DE PKK SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bahar aylarıyla birlikte güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını genişleterek sürdürüyor. Bu kapsamda Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Aktütün Köyü Mehendi bölgesinde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince 19- 22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın lojistik kaynaklarına darbe vuruldu. Operasyonda PKK'ya ait depo ve sığınak bulunurken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından bulunan depo ve sığınaklarda şu malzemeler şöyle:

"1 adet Kalaşnikof tüfek, 820 adet 12,7 milimetre Doçka, 600 adet Bixi, 75 adet Kalaşnikof mermisi ve 8 adet RPG-7 mühimmatı ile 5 adet Kalaşnikof şarjörü. Tuzaklanmış halde 3 adet el bombası ve 1 adet 120 milimetrelik havan mermisi. 5 adet birbirine seri bağlı el yapımı patlayıcı ve 8 pilden oluşan komuta tertibatı. 1 adet anti tank mayını. Varil, tencere ve çanta içerisine tuzaklanmış 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 adet tüp, 200 kilogram amonyum nitrat, 1 adet akü, 6 adet dolu benzin bidonu, değişik cins ve kalınlıkta 2100 metre kablo. 1 adet güneş enerjisi ile beslenen şarj aleti, 1 teneke bakım yağı, 1 kutu gres yağı, 21 çift mekap ayakkabı, 5 adet uyku tulumu, 8 adet şemsiye ve battaniyeler ile toplam 550 kilogram ağırlığında un, yağ, pirinç, makarna, tuz, şeker, maya, salça, reçel."