''Ölü'' soyucular kamerada !

İstanbul’da bankalardaki hareketsiz hesapları, hesap sahibine benzettikleri dublörler kullanarak boşaltan suç şebekesi çökertildi. Biri bankacı 6 üyesi tutuklanan şebekenin hesapaları boşaltma anı güvenlik kameralarına yansıdı.



İstanbul’da hareketsiz hesaplarında olağandışı hareketler belirleyen bir kamu bankası yetkililerinin Nisan ayında savcılığa başvurması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, ‘ölü hesaplar’dan sahte kimliklerle para çeken şebekeye ulaşan polis ekipleri operasyon düzenledi. Polisin çökerttiği şebekenin bankanın Ankara Genel Müdürlüğü’ndeki adamları aracılığı ile hesap bilgilerini aldığı kaydedildi. Hesap sahiplerine benzeyen kişileri de ayarlayan şebekenin bu şekilde bankalardan paraları çektikleri kaydedildi. Yaklaşık 6 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyeleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bir şebeke üyesinin de firari olarak arandığı kaydedildi.

Şebeke üyelerinin paraları çekme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde rahat tavırlarla hareket eden şebek üyelerinin banka şubelerinden paraları çektikleri görülüyor.